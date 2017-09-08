Процесс против Улюкаева стал одним из главных сюжетов последнего времени, и подробностей дела становится все больше. В СМИ всплывают любопытные детали произошедшего, обсуждаются поминутные шаги и слова действующих лиц. Игорь Сечин представляется этаким монстром, заманившим не в меру осторожного министра в ловушку. Однако все, кажется, пошло вовсе не так, как было задумано, и уже сейчас исходя из имеющихся публичных данных можно выстроить вполне четкую картину, как изначальный план «подловить министра» был сорван.

В этой истории было несколько узловых событий – они меняли вектор развития ситуации и в итоге вывели ее совсем не туда, куда хотелось главе «Роснефти», который теперь, судя по последним заявлениям, выпустил ситуацию из-под контроля. Причем главные ошибки были совершены задолго до ареста Улюкаева.