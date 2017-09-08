Китайская CEFC вошла в состав акционеров «Роснефти». Об этом заявил глава нефтяной компании Игорь Сечин, передает «Интерфакс».

По его словам, CEFC выкупила часть пакета у Glencore и катарского фонда. В результате китайская организация стала владельцем 14,2% акций «Роснефти». Акции продадут по средней цене за последний месяц с надбавкой около 16%. Как пишет Reuters, сумма сделки – $9,1 млрд.

«Для нас это серьезное событие, которое в целом формирует в окончательном виде акционерную структуру нашей компании», – заявил глава «Роснефти».

У катарского фонда QIA, таким образом, осталось 4,7% акций, а у Glencore – 0,5%. Сечин пояснил, что китайская компания выкупает ту часть пакета акций, под которую консорциум брал кредит.

«В последнее время волатильность на финансовых рынках привела к серьезной девальвации доллара по отношению к евро, и расходы на обслуживание этого кредита стали достаточно серьезными. В этой связи консорциум QIA и Glencore решил найти дополнительного партнера, чтобы обеспечить прямое владение этими акциями без кредитной нагрузки», – сказал Сечин.

О планах CEFC инвестировать в «Роснефть» в сентябре писала Financial Times. Собеседники газеты также сообщали, что китайская компания также ведет переговоры с принадлежащей экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову «Независимой нефтегазовой компанией». В начале августа собеседники Reuters предполагали, что «Роснефть» может продать CEFC долю в ритейле.

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В июне китайская Beijing Gas Group Company Limited купила 20% акций дочки «Роснефти» «Верхнечонскнефтегаз». Сумма сделки тогда составила $1,1 млрд.

Игорь Сечин объявил о продаже 19,5% акций «Роснефти» 7 декабря 2016 года. Сумма сделки составила €10,2 млрд. Сейчас 50% акций принадлежит государству через «Роснефтегаз», а еще 19,75% акциями владеет British Petroleum.