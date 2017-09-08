В российском Минфине считают, что покупка криптовалют физическими лицами должна происходить так же, как покупка облигаций федерального займа (ОФЗ, «народные облигации»). Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, передает «Прайм».

По его словам, «черный рынок криптовалют» должен стать организованным. Участие населения в покупках виртуальных валют допускается, но инвесторы должны быть идентифицированы, а их расчеты – взяты под контроль.

При этом замминистра финансов Алексей Моисеев подчеркнул, что расчеты в криптовалютах сейчас незаконны. По его словам, законность работы криптовалютных бирж нельзя оценить «из-за правового вакуума».

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что использование криптовалют «как денежных суррогатов» может подорвать денежное обращение. «И, конечно, мы как денежные суррогаты допускать не будем использование криптовалют», – приводит ее слова «Интерфакс». Рост стоимости криптовалют она сравнила с «золотой лихорадкой».

Ранее Минфин предложил разрешить покупку криптовалют только квалифицированным инвесторам и только через биржу. Как сказал замминистра финансов Алексей Моисеев для «просто обычных людей» это «очень опасные инвестиции». После этого Московская биржа сообщила о создании платформы для торговли криптовалютами.

В России статус биткоина и других криптовалют официально не определен. Сейчас криптовалюту можно купить на разных площадках,в том числе в обменниках.