Индустрии не раз пытались манипулировать общественным мнением. Табачные компании нанимали ученых, чтобы опровергать данные об опасности курения. Производители угля финансировали экспертов, отрицавших угрозу изменения климата. Сахарная индустрия, когда ее продукт связали с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заказала исследование, которое переложило вину на жир.

Цель в том, чтобы успокоить потребителей, посеяв сомнение в научных данных, угрожавших продажам. Ученые Лондонской школы гигиены и тропической медицины (одного из престижных медицинских университетов страны) провели исследование и показали, что организации, близкие к алкогольной отрасли, распространяли неполные или некорректные данные о связи развития рака с потреблением спиртного. В основном речь идет о PR-структурах и ассоциациях, пропагандирующих «разумное потребление алкоголя» в США, Канаде, Австралии и других странах. Формально они выступают как проводники «социально ответственного бизнеса», однако на деле, как выяснили ученые, манипулируют общественным мнением в интересах бизнеса.