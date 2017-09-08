Останкинский суд Москвы отклонил иск к генеральному директору ВЦИОМ Валерию Федорову, который подали группа шахтеров из города Гуково Ростовской области и руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Истцы требовали от Федорова извинений за комментарий, который он дал в ходе интервью на телеканале «Дождь». В беседе глава ВЦИОМ прокомментировал высказывание ведущего Владимира Соловьева о том, что участники протестных митингов в России представляют собой «2% дерьма». Как выразился Федоров, «такого, извините, “дерьма” гораздо больше», около 15%.

Иск к Федорову подали в конце июля 2017 года. После этого гендиректор ВЦИОМ написал инициативной группе письмо, в котором говорил, что фраза о «2% дерьма» – не оскорбление. Федоров подчеркнул, что сочувствует бастующим шахтерам и не хотел никого обидеть.

Шахтеры из Гуково, подавшие иск, работают на предприятиях группы «Кингкоул». В декабре 2016 года они собирались провести в Москве акции протеста против невыплаты зарплат, но шахтеров задержала полиция.