Это перевод статьи Bloomberg Businessweek. Другие статьи журнала можно прочитать по ссылке.
BabyX – виртуальное творение Марка Сагара и команды исследователей из его новой компании Soul Machines. Эта малышка – 3D-рендеринг дочери Сагара в возрасте 18 месяцев, но выглядит она очень реально. У нее румянец на щеках, теплый взгляд, светлые волосы и мягкий голос. Чтобы привлечь ее внимание, достаточно помахать ей рукой и сказать что-то вроде: «Привет, крошка! Посмотри на меня». Ей можно показывать предметы, чтобы она их называла. Если ее похвалить, когда она назвала предмет правильно, на ее лице появляется улыбка, а если пожурить, когда она ошиблась, ее глаза наполняются слезами.
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