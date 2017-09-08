Facebook планирует вложить $1 млрд в производство собственного видеоконтента для своей платформы. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, эта сумма включает потенциальные расходы на видео до 2018 года. Как пишет Techcrunch, вложение станет самой дорогой инвестицией компании в видеоконтент.

Ранее сообщалось, что Apple планирует потратить на собственные телешоу также $1 млрд. WSJ отмечала, что компания выпустит или купит около 10 шоу, которые по качеству не будут уступать HBO.

О том, что Facebook решила создавать собственный видеоконтент, стало известно в начале марта. На производство одного видео компания планирует выделять до $0,5 млн, писала WSJ. В конце мая Facebook заключила договор с Buzzfeed, Vox Media и другими создателями развлекательного и новостного контента на производство шоу для своего будущего видеосервиса.

Как отмечалось, компании будут создавать два типа шоу: одно будет длиться от 20 до 30 минут и иметь сценарий, а эпизоды второго типа будут длиться не более 10 минут. У Facebook не будет прав на второй тип передач.