Роман Селезнев, сын депутата Госдумы Валерия Селезнева, приговоренный в США к 27 годам лишения свободы за киберпреступления, признал вину по двум другим делам. Об этом говорится в сообщении министерства юстициии США.

Одно из дел связано с взломом и кражей данных у процессинговой компании RBS Worldpay, расположенной в Атланте. По данным прокуратуры Джорджии, Селезнев причастен к обналичиванию более $2 млн, которые находились на взломанных кредитных картах.

Второе дело, которым занимаются власти Невады, касается деятельности Carder.su, через которую продавались похищенные данные о кредитках. Убыток от незаконных действий организации оценивается минимум в $50 млн.

В апреле 2017 года окружной суд Сиэтла приговорил Селезнева к 27 годам лишения свободы. Россиянина признали виновным в 40 эпизодах кражи информации с банковских карт, а ущерб от его действий оценили в $170 млн. Селезнев признал свою вину и пообещал «очень много работать, чтобы заплатить мой долг жертвам и обществу». По словам адвоката Селезнева Игоря Литвака, сейчас тот содержится в тюрьме в Атланте.

Роман Селезнев был задержан правоохранительными органами США на Мальдивских островах в июле 2014 года. МИД России тогда назвало задержание россиянина «похищением» и объявило, что расценивает его как «недружественный шаг».