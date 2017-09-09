ФБР и прокуратура Нью-Йорка открыли расследование в отношении сервиса онлайн-заказа такси Uber по подозрению в нарушении закона о конкуренции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Об этом же со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal.

По данным СМИ, Uber подозревают в использовании приложения «Ад» («Hell») для незаконной борьбы с конкурентом Lyft. В частности, с помощью программы Uber определял водителей, работавших на обе компании, и предлагал им денежное вознаграждение и больше заказов за отказ от работы на конкурента.

Представитель Uber Мэтт Коллмэн заявил Bloomberg, что компания сотрудничает со следствием, а приложение «Ад» больше не используется. Представители ФБР и прокуратуры отказались комментировать публикацию агентства.

Еще в апреле источники The Information рассказали, что Uber использовал «Ад» для слежки за водителями Lyft и за бонусы склонял их отдавать больше времени заказам Uber. По информации издания, приложение использовалось в 2014–2016 годах.

Bloomberg указывает, что американские власти ведут в отношении Uber еще два расследования. Одно из них связано с приложением Greyball, позволявшее сервису «обманывать» госслужащих и следить за ними, второе – с возможным подкупом Uber иностранных чиновников для продвижения компании в других странах.