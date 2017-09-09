«Газпром» отпразднует 25-летие компании в Государственном Кремлевском Дворце 16 февраля 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Других подробностей, кроме выбранной даты празднования, агентство не привело, отметив, что в юбилейный год «Газпром» намеревался провести специальную рекламную кампанию.

В 2013 году газовый концерн отмечал в Кремле 20-летний юбилей, потратив, по данным СМИ, $2 млн. Однако эксперты сочли эту цену заниженной, указав, что гонорары звезд, приглашенных выступить на торжественном концерте, – Стинга и Андреа Бочелли – «при слове “Газпром” поднимаются».

15-летний юбилей в 2008 году «Газпром» праздновал также в Кремле. Звездами юбилейного концерта стали Deep Purple и Тина Тернер. Оба раза «Газпром» лично поздравлял президент России Владимир Путин.

В 2008 году глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что благодаря высоким ценам на газ концерн за десять лет может нарастить капитализацию до $1 трлн и станет самой дорогой в мире компанией. Текущая рыночная стоимость концерна на Московской бирже составляет около 2,9 трлн рублей (примерно $50 млрд).