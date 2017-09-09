Правительство России должно рассмотреть вопрос о целесообразности введения утилизационного сбора на обувь. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам совещания по развитию легкой промышленности, сообщается на сайте Кремля.

Доклад по этому вопросу правительство должно представить до 20 ноября 2017 года. Ответственным назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

С идеей ввести подобный сбор для ограничения ввоза в страну некачественной обуви из синтетических заменителей в августе выступили в Российском союзе кожевников и обувщиков. «Эта обувь носится один сезон максимум, то есть с точки зрения и экологии – это засорение природы. Поэтому, может быть, все-таки по типу автомобилей в качестве какого-то пилотного проекта попробовать этот утилизационный сбор», – предложила глава союза Александра Андрунакиевич.

Против идеи отечественных обувщиков высказался глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его словам, «это не самый правильный вариант, потому что мы утилизационным сбором накроем вообще всех импортеров».

В марте аналитики Fashion Consulting Group пришли к выводу, что из-за кризиса и сокращения доходов жители России перестали покупать новую обувь до того, как сносят старую пару. Доля обуви российского производства на отечественном рынке оценивается в 10–20%, при этом в 2014–2016 годах импортная кожаная обувь подорожала в среднем на 15–20%.