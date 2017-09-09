Примерно четверть россиян (25–28%) – «неуспешные» люди, то есть те, кто вносит нулевой или негативный вклад в ВВП. Об этом заявил ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов, выступая 8 сентября на Московском экономическом форуме, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Он пояснил, что на таких людей «общество тратит больше, чем от них получает». «Это примерно то же самое, что в Бразилии, Мексике и так далее. Но все эти страны трудоизбыточны», – добавил Кузьминов, отметив дефицит трудовой силы в России.

По словам Кузьминова, в Европе доля «неуспешных людей» составляет 6–10%, и демографически Россия к ним ближе. Чтобы достичь уровня Европы, ректор ВШЭ предложил организовать патронажную систему работы с молодыми родителями и индивидуальную помощь младшим школьникам. В старших классах, по мнению Кузьминова, следует сосредоточиться на профильном образовании.

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