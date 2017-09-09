Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу управы Ново-Переделкино и его заместителя за «грубейшие нарушения». Об этом Собянин сообщил в своем твиттере, добавив, что документы в связи с этим делом передадут в прокуратуру в понедельник 11 сентября.

https://twitter.com/MosSobyanin/status/906513529855004672

В пресс-службе мэрии отказались дать ТАСС комментарии по поводу ситуации, заявив, что вся информация содержится в твиттере мэра и на его странице «ВКонтакте». «Стараемся проводить максимально честные выборы. Но, видимо, не всем это нравится», – написал Собянин в обеих соцсетях.

Ранее 9 сентября «Медуза» обратила внимание на выложенный в YouTube ролик, где показывалось, как замглавы управы Ново-Переделкино Светлана Антонова передает представителям участковых избирательных комиссий конверты с неизвестным содержимым. В столичной мэрии изданию подтвердили, что уволена именно Антонова.

В распоряжениях Собянина об увольнении главы управы Ново-Переделкино Юрия Носенко и его заместителя Светланы Антоновой, опубликованных позднее 9 сентября, указано, что оба чиновника уволены в связи с утратой доверия, передает «Интерфакс».

На 10 сентября в Москве запланированы выборы муниципальных депутатов. Как ранее узнали «Ведомости», мэрия решила отказаться от оповещения о выборах 10 сентября, чтобы на них победили только «согласованные кандидаты».