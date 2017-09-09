Журналист Юлия Латынина уехала из России после поджога своей машины. Об этом она сообщила в программе «Код доступа» на «Эхе Москвы», передает сайт радиостанции.

«Вряд ли я собираюсь в ближайшее время в Россию, – сказала Латынина. – Машина была старая, машина была не застрахована. Понимаете, мне жалко не машину, мне довольно страшно. Я вот все время была хиханьки-хаханьки, а мне страшно, что люди, которые это сделали, они были готовы к человеческим жертвам <…> она могла загореться в тот момент, когда я бы или родители в ней сидели».

О поджоге своей машины Латынина сообщила в начале сентября. По ее словам, следователь, который приехал на место происшествия, счел, что автомобиль загорелся сам.

https://www.youtube.com/watch?v=ww01BToqrFk

В 2016 году возле редакции «Эха Москвы» на Новом Арбате Латынину облили фекалиями. МВД связало нападение с профессиональной деятельностью журналистки, дальнейшего расследования не было.