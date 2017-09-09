Основатель SpaceX Илон Маск впервые показал костюм астронавта для команды корабля Dragon.

https://www.instagram.com/p/BYyvO2WA3Ra/

Как отмечает Mashable, костюм «безусловно, минималистичный, но отличается от скафандров NASA прошлых лет элегантностью (гладкостью)».

В конце августа Маск опубликовал фотографию части скафандра. Он уточнил, что это не макет, а рабочее снаряжении, которое прошло вакуумные испытания.

https://www.instagram.com/p/BYIPmEFAIIn/

Корабли Dragon будут использовать для пилотируемых миссий SpaceX. Первый полет с астронавтами к Международной космической станции (МКС) планировали на май 2018 года, но отложили после взрыва ракеты-носителя Falcon 9 в сентябре 2016-го.

https://www.youtube.com/watch?v=a1EB5BQpm7w

Сейчас корабли Dragon доставляют на МКС только грузы. Космонавты США и других стран отправляются на станцию с Байконура российскими «Союзами».