Главный приз Венецианского кинофестиваля, «Золотого льва», получил фильм Гильермо дель Торо «Форма воды» («The Shape of Water»), передает Reuters.
https://twitter.com/la_Biennale/status/906586284960964608
The Hollywood Reporter (THR) называет картину «романтической сказкой времен Холодной войны». Премьера фильма прошла 31 августа на открытии фестиваля в Венеции. THR отмечает, что «Форму воды» хорошо встретили критики.
https://www.youtube.com/watch?v=XFYWazblaUA
Лучшим режиссером на фестивале назвали Ксавье Леграна, добавляет Reuters. Главный приз жюри получила лента «Фокстрот» Самуэля Маоза. Лучшей актрисой стала Шарлотта Рэмплинг за фильм «Ханна», лучшим актером – Камел Эль Баша, фильм «Оскорбление» («L'insulte»).
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