Следующие смартфоны Apple получат названия iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Эти имена в сборке Golden Master iOS 11 обнаружил разработчик Стив Троутон-Смит.
https://twitter.com/stroughtonsmith/status/906542097284714496
Официально устройства представят 12 сентября. TechCrunch и 9to5Mac раскрыли некоторые детали работы новых iPhone и iOS 11.
iPhone X будет «юбилейным» – Apple показала свой смартфон первого поколения в январе 2007 года.
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