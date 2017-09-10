Один из крупнейших продавцов электроники, бытовой техники и сопутствующих товаров США, компания Best Buy, не будет продавать софт «Лаборатории Касперского».

Об этом пишет Star Tribune со ссылкой на источник, знакомый с решением компании. Ритейлер объяснил этот шаг сообщениями о возможной связи «Лаборатории» с российскими властями, сказал собеседник издания.

Представитель Best Buy подтвердил Star Tribune, что сеть перестанет продавать программы «Касперского», но отказался от более подробных комментариев. В разговоре с The Verge пресс-секретарь ритейлера также назвал информацию Star Tribune верной и не стал сообщать детали.

Best Buy разрешит клиентам обменять продукты «Лаборатории Касперского» на другое ПО в течение 45 дней. Как отмечает Star Tribune, программы «Касперского», как правило, получали у клиентов Best Buy хорошие отзывы: в среднем в 1800 обзорах софт российской компании получил рейтинг 4,3 «звезды».

Bloomberg в июле сообщил о секретном проекте «Лаборатории Касперского» и ФСБ По сведениям издания, компания создавала защиту от DDoS-атак для спецслужбы и передавала ей данные хакеров. В «Лаборатории» связи с «любым правительством, включая Россию», отвергли. Власти США после этой публикации исключили «Касперского» из списка компаний, ПО которых могут закупать госструктуры.