Лидер КНДР Ким Чен Ын устроил банкет в честь ядерных испытаний 3 сентября, передает Reuters сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

На фотографиях, опубликованных ЦТАК, рядом с Ким Чен Ыном стоят глава Института ядерного оружия Ри Хонг Соп и замруководителя департамента военной промышленности Трудовой партии Кореи, уточняет Reuters.

Из сообщения ЦТАК неясно, когда прошел банкет, но Reuters предполагает, что его провели 9 сентября.

Северная Корея объявила об успешном испытании усовершенствованной водородной бомбы 3 сентября.

В Южной Корее сообщили, что Пхеньян, возможно, провел новые тесты ядерного оружия. Reuters называет их крупнейшими из тех, что проходили в КНДР. Сейсмологи в Южной Корее, Японии, а также на российском Дальнем Востоке зафиксировали на территории Северной Кореи землетрясение магнитудой 6,4.