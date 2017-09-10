В Москве открылось более трех тысяч избирательных участков на выборах муниципальных депутатов, сообщает «Интерфакс».

Как уточнили агентству в Мосгоризбиркоме, на 1502 места претендуют 7500 кандидатов – более пяти человек на один мандат.

Выборы пройдут в 124 муниципальных образованиях Москвы, кроме района Щукино, а также городской совет Троицка Новой Москвы.

В 2012 году, отмечает «Интерфакс», в кампании участвовали 4907 кандидатов. Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов говорил, что выборы 2017 года – рекордные по числу претендентов на депутатские кресла.

Всего 10 сентября в России пройдет 6 тысяч выборов разного уровня, в том числе в 16 регионах выберут губернаторов, в шести – депутатов региональных заксобраний.