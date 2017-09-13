Пилотируемый корабль «Союз МС-06» прибыл к МКС, сообщается в твиттере «Роскосмоса».
https://twitter.com/roscosmos/status/907834162341609472
На станцию прибыли командир корабля Александр Мисуркин, астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.
Как уточняет «Интерфакс», на МКС новый экипаж ожидают российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи. Американский сегмент МКС выполнит около 150 экспериментов, российские космонавты – 56.
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