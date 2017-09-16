Биржа криптовалют BTC-e запустилась на новой площадке, сообщается в твиттере биржи. Торги запущены по адресу wex.nz.

https://twitter.com/btcecom/status/908785405117550594

Как отметили представители BTC-e, в целях безопасности в течение 3–7 дней биржа будет работать в тестовом режиме, а на вывод средств будут установлены суточные лимиты. В дальнейшем лимиты будут увеличены, а после завершения тестового периода площадка заработает без ограничений.

В июле 2017 года серверы биржи изъяло ФБР по делу об отмывании денег, счета биржи были арестованы. По времени это совпало с задержанием в Греции россиянина Александра Винника, которого власти США обвиняют в легализации $4 млрд через BTC-e. BTC-e отрицает, что связана с Винником.

«Нам стало известно из открытых источников об официально выдвинутых обвинениях со стороны правительства США в отношении нашей компании и Александра Винника. В связи с этим компания BTC-e заявляет, что с момента ее создания осуществляет свою деятельность в рамках требований и норм законодательства тех стран, где она была зарегистрирована. Гражданин Александр Винник не является ее создателем либо владельцем», – подчеркнула биржа в новом заявлении 14 сентября.

Сам Винник говорил, что на BTC-e он «выполнял должностные обязанности». Россиянина, как писал ForkLog, также связывают с кражей криптовалюты с японской биржи MtGox.

BTC-e возобновила торги на фоне резкого падения курса криптовалют. 15 сентября курс биткоина упал ниже $3 тысяч, хотя в начале сентября впервые превысил $5 тысяч. Негативное влияние на курсы оказали новости из Китая, где власти сначала запретили проводить ICO (аналог IPO для криптовалют), а затем добились закрытия двух крупнейших площадок по торговле криптовалютой.