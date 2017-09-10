В Москве задержали гендиректора компании «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» Андрея Бардина, сообщает «Медиазона» со ссылкой на агентство Sakh.com.

Как пишет Sakh.com, Бардина подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Топ-менеджера задержали 9 сентября, суд, по данным агентства, должен избрать ему меру пресечения 11-го.

О задержании также сообщает телеканал АСТВ, который отмечает, что «последний год ходили слухи о возможном увольнении Бардина».

Телефоны в офисе «Роснефть-Сахалинморнефтегаза» не отвечают. Republic направил вопросы о ситуации с Бардиным на электронную почту компании. До пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева дозвониться не удалось.