В «Роснефти» подтвердили задержание директора дочерней компании «РН-Сахалинморнефтегаз» Андрея Бардина.

«Служба безопасности НК “Роснефть” принимает все необходимые меры для предупреждения противоправных действий на предприятиях в дочерних обществах компании и уделяет особое внимание укреплению системного взаимодействия с правоохранительными органами», – цитирует «Интерфакс» сообщение «Роснефти».

Ранее о задержании Бардина со ссылкой на источники сообщили сахалинское издание Sakh.com и телеканал АСТВ. По данным Sakh.com, Бардина подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

На момент публикации новости Republic не получил ответа на запрос от пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, дозвониться до офиса сахалинской компании не удалось.