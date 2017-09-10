Главу «Роснефти» Игоря Сечина удивило обнародование расшифровки его беседы с экс-министром Алексеем Улюкаевым. Об этом Сечин сказал в интервью программе «Вести недели».

«В спецслужбах есть такой термин – отключение внимания на негодный объект, – цитирует главу “Роснефти” сайт “Вестей”. – И когда были запущены эти материалы, общественность сразу начала отвлекаться от сути вопроса на какие-то проходящие вещи».

Как уточняют «Вести», таким «негодным объектом» стала корзинка с колбасой и вином, которую Улюкаев якобы получил от Сечина в подарок.

В Замоскворецком суде 5 сентября на очередном заседании по делу бывшего министра сторона обвинения зачитала расшифровку беседы Сечина и Улюкаева, состоявшуюся в тот вечер, когда чиновника задержали по делу о взятке.

Улюкаева обвиняют в вымогательстве у «Роснефти» $2 млн, Сечин якобы лично передал министру эту сумму купюрами по $100. В разговоре, который зачитывали на суде, деньги не упоминаются, но несколько раз упоминается «корзинка с колбасой».

Бывший водитель Улюкаева, допрошенный в суде как свидетель, упоминал, что экс-министр вышел из офиса «Роснефти» с корзинкой и с тяжелой сумкой – точный ее вес он не вспомнил, по его оценке, портфель мог весить 15–20 килограммов.

Сечин назвал решение прокуратуры зачитать стенограмму «кретинизмом», по его словам, «там есть сведения, содержащие гостайну», а процесс, полагает глава «Роснефти», «конечно, должен был быть закрытым».