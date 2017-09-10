В Москве в день выборов поступило 523 жалобы, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, передает «Интерфакс».
По словам Памфиловой, это самый высокий показатель по России. К примеру, из Московской области поступило 120 обращений. В Краснодарском крае зарегистрировали 56 жалоб, в Пермском крае – 32, в Санкт-Петербурге – 23.
В России 10 сентября прошли выборы разных уровней,в 16 регионах выбирали губернаторов, в Москве – муниципальных депутатов.
В Центральной России, отмечает РБК, день голосования завершился, когда закрылись избирательные участки в Москве в 20:00 по местному времени. В целом по России явка к 18:00 мск составила 28,68%, в Москве к этому же времени – 12,01%.
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