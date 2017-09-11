Анонсированная ликвидация русскоязычного школьного образования на Украине – этого закона Россия ждала три года. Ждала, чтобы сказать: ну вот видите, это нацисты, это геноцид, это гуманитарная катастрофа, мы не можем стоять в стороне, мы введем войска, а если не введем, то поддержим любую сепаратистскую республику, которая там возникнет, или сами поможем возникнуть такой республике.

Россия ждала этого закона три года и не дождалась. Пришлось довольствоваться менее значительными поводами, включая выдуманные («распятый мальчик»). Россия ругалась по поводу нацистов, грозила катастрофами, поддерживала сепаратистов и помогала им провозглашать свои республики, вводила, пусть и тайно, войска, хоронила солдат, тоже тайно. Наверняка сама ужаснулась тому, что натворила. Стала за эти годы гораздо сдержаннее. Слово «Новороссия» успела вспомнить и забыть, а когда кто-то вспомнил слово «Малороссия», на него, судя по всему, так наорали, что он сам его забыл немедленно. Тема «русского мира» в официальной риторике исчерпала себя и сошла на нет, о бандеровцах больше не пишет даже «Комсомольская правда», а тема русского языка в школах сегодня довольно болезненна и в самой России – только что закончился компромиссом очередной и явно не последний языковой спор Москвы и Казани.