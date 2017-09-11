В 82 российских регионах подвели предварительные итоги единого дня голосования. Жители 16 субъектов выбирали губернаторов, еще шести – депутатов региональных заксобраний.

В Москве прошли выборы муниципальных депутатов, разыгрывалось 1502 мандата, победили, по предварительным данным, 190 кандидатов объединенных демократов, пишет «Новая газета».

Корреспондент издания Илья Азар сообщил о своей победе в Хамовниках. Оппозиционер Илья Яшин и «Солидарность» победили в Красносельском районе: по словам Яшина, «Солидарность» получила семь из десяти мандатов.

https://twitter.com/IlyaYashin/status/906976472153419776

По данным Дмитрия Гудкова, кандидаты от его штаба получат большинство в десяти муниципальных собраниях Москвы. Как уточняет «Медуза», всего речь идет о 141 мандате в 37 районах.

В разговоре с «Русской службой Би-би-си» Гудков заметил, что его команде «удалось создать серьезную историю»:

«Мы создали новую технологию, наш политический Uber и позволили людям стать депутатами».

В Мосгоризбиркоме отметили, что только кандидат на пост мэра от «Единой России» сможет преодолеть муниципальный фильтр без поддержки депутатов от других партий, пишет «Интерфакс». При этом поясняется, что оппозиционные кандидаты не смогут преодолеть фильтр даже объединившись.

Итоговая явка на московских выборах, по прогнозам Мосгоризбиркома, составит 14–15%. По мнению политолога Евгения Минченко, явку «целенаправленно сушили»: кампании, чтобы повысить интерес москвичей к выборам, не было.

По предварительным данным ЦИК, на губернаторских выборах в 14 из 16 регионов побеждают действующие руководители. ТАСС публикует инфографику по выборам глав субъектов. В семи регионах победили временно исполняющие обязанности губернаторов, которых Кремль назначил незадолго до выборов.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, итоги губернаторских выборов говорят о высоком уровне доверия населения президенту Владимиру Путину и его кадровым решениям.

По данным РБК, после таких результатов Москва решила, что это «поддержка курса» на обновление губернаторского корпуса, поэтому осенью в России уволят глав еще десяти субъектов.

В нескольких крупных городах выбирали мэров и городские думы. Как пишут «Ведомости», почти везде победили единороссы, голосование также прошло при низкой явке. Вместе с тем, во Владивостоке «Единая Россия», пишет «Интерфакс», потеряла квалифицированное большинство в городской думе.

ЦИК не зафиксировал критических нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, передают «Ведомости» слова секретаря комиссии Майи Гришиной. Глава ЦИК Элла Памфилова 10 сентября сообщила, что лидером по числу жалоб стала Москва. Окончательные итоги российских выборов подведут 12–13 сентября.