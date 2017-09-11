Осенью 2017 года в отставку отправят глав десяти российских регионов, сообщили РБК близкие к Кремлю источники.

Администрация президента сочла итоги выборов 10 сентября «поддержкой курса» на обновление губернаторского корпуса, сказали собеседники издания.

В семи регионах, напоминает РБК, новые руководители были назначены незадолго до выборов. В каких субъектах Кремль сменит власть в ближайшее время отставка, собеседники РБК говорить отказались.

По данным источников «Дождя», отставки начнутся после традиционной встречи президента с победителями единого дня голосования. Одним из первых свой пост может покинуть глава Омской области Виктор Назаров, сообщает телеканал.

Как пояснили собеседники «Дождя», у действующего губернатора большие проблемы с управляемостью регионом, поэтому «Единая Россия» была на грани поражения на прошедших выборах в городскую думу Омска. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту информацию похожей на «обычную утку».

В 2017 году со своих постов ушли главы Пермского края, Карелии, Бурятии, Удмуртии, Рязанской и Новгородской областей, а также Марий Эл. Временно исполняющими обязанности губернаторов в этих регионах были назначены новые люди.

В частности, руководителем Карелии назначили возглавлявшего на тот момент Федеральную службу судебных приставов Артура Парфенчикова. В Пермский край отправили главу Департамента экономической политики и развития города Москвы Максима Решетникова.