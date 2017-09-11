Правительство России внесло в Госдуму законопроект, обязывающий организаторов митингов указывать в заявке «вопросы, являющиеся причинами проведения» акции. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сейчас организаторы митингов, шествий или пикетов должны указывать цель мероприятия. Нововведение в правительстве объясняют тем, что статья 18 закона «О собраниях» предписывает органам власти рассматривать по существу адресованные им «вопросы, явившиеся причинами проведения публичного мероприятия». При этом в пояснительной записке утверждается, что нынешние правила согласования заявок на митинг усложняют работу чиновников.

Отмечается, что инициатива необходима для совершенствования «механизмов реализации» конституционных свобод, в частности статьи 31 Конституции (свобода собраний) и статьи 33 (право на обращение в госорганы).

По мнению зампреда ЦК КПРФ Владимира Кашина, такая мера станет дополнительной «запятой», из-за которой при необходимости можно будет отказать в проведении митинга.