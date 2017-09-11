Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал российского блогера Александра Лапшина. Распоряжение опубликовано на сайте президента.
Как заявил помощник президента, Лапшин пытался покончить с собой. Об этом пишет «Интерфакс».
В конце июля Бакинский суд приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы за посещение Нагорно-Карабахской Республики (Арцах).
По версии следствия, Лапшин без получения разрешения от властей Азербайджана посещал Карабах в 2011 и 2012 годах. Он также якобы призывал признать независимость республики в социальных сетях.
У Лапшина есть российское и израильское гражданство. Лапшин в августе попросил об экстрадиции в Израиль.
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