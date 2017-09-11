Apple 12 сентября проведет презентацию новых продуктов. В этом году она пройдет в Театре Стива Джобса: новая локация должна символизировать новую главу в истории компании. Глава Apple Тим Кук впервые представит сразу три новые версии iPhone. Две модели – iPhone 8 и iPhone 8 Plus, – как ожидается, не будут сильно отличаться от своих предшественников: они получат более мощные процессоры и беспроводную зарядку, однако дизайн останется тем же. Зато премиальная модель – iPhone X – будет совсем другой.
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