Верховный суд Крыма приговорил к восьми годам колонии заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза, обвиняемого в организации массовых беспорядков в Крыму. Об этом сообщает «Интерфакс».

Такого наказание требовало гособвинение. Чийгоз будет отбывать наказание в колонии общего режима. Он не признает свою вину.

Чийгоза арестовали в январе 2015 года. По версии следствия, 26 февраля 2014 года он организовал беспорядки у Верховного совета Крыма между сторонниками и противниками присоединения полуострова к России. В результате драки и давки погибли два человека, еще 79 пострадали.

Помимо Чийгоза по делу проходят пять человек. В апреле 2017 года двоих обвиняемых, Мустафу Дегерменджи и Али Асанова, перевели с заключения под стражу на домашний арест.

Меджлис выступил против присоединения полуострова к России в начале 2014 года. В конце 2015 года активисты Меджлиса участвовали в блокаде Крыма.

26 апреля 2016 года Верховный суд Крыма признал Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность в России, а в конце января 2016 года суд в Крыму заочно арестовал бывшего лидера крымскотатарского меджлиса Мустафу Джемилева.