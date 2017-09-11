Мэр Саратова Валерий Сараев подал в отставку. Об этом заявил врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев, его слова приводит ТАСС.

Как отметил Радаев, Сараев принял решение об отставке «в связи с нарушениями, допущенными в ходе выборов 10 сентября». Его место занял заместитель главы по городскому хозяйству Сергей Пилипенко, сообщил пресс-секретарь администрации города.

Сараев возглавлял Саратов с 2016 года.

Ранее РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что осенью 2017 года в отставку отправят до десяти губернаторов. В каких именно регионах сменится руководство, собеседники издания не уточнили. Они отметили, что Администрация президента сочла итоги выборов 10 сентября «поддержкой курса» на обновление губернаторского корпуса.

По данным источников «Дождя», отставки начнутся после традиционной встречи президента с победителями единого дня голосования. Одним из первых свой пост может покинуть глава Омской области Виктор Назаров, сообщает телеканал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту информацию похожей на «обычную утку».