Президент России Владимир Путин предложил приравнять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к прожиточному минимуму не позднее 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Предлагаю как минимум с 1 января 2018 года повысить МРОТ с нынешних 71–72% от прожиточного минимума трудоспособного населения до 85%. И не позднее, а если правительство посчитает возможным, и раньше, но не позднее 1 января 2019 года приравнять МРОТ и прожиточный минимум», – сказал Путин.

Позднее глава Минтруда Максим Топилин заявил, что ведомство уже разработало соответствующий законопроект. Он предусматривает повышение МРОТ в два этапа: с 1 января 2018 года до 85% прожиточного минимума и с 1 января 2019 года – до 100%. Так, в 2018 году, по словам Топилина, МРОТ увеличится до 9 489 рублей, а затем будет установлен «исходя из динамики прожиточного минимума».

Премьер-министр Дмитрий Медведев в мае поручил Министерству труда, Минэкономразвития и Минфину подготовить проект закона, который приравняет МРОТ к прожиточному минимуму. Ранее он заявлял, что это произойдет «в ближайшие несколько лет».

В 2016 году МРОТ увеличивался дважды, в январе – до 6 204 рублей, в июле – до 7,5 тысячи рублей. Сейчас МРОТ составляет 7,8 тысячи рублей – 71% от прожиточного минимума. В начале апреля Медведев распорядился снизить прожиточный минимум до 9691 рубля.

Российский премьер говорил о необходимости уравнять прожиточный минимум и МРОТ в 2015 году, тогда экономисты называли такое увеличение минимальной оплаты «неподъемным» для государства.