В редакции «Эха Москвы» в Пскове идут обыски. Об этом рассказал «Интерфаксу» главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.
«Сейчас там идут обыски. Изымают документацию, связанную со вчерашними выборами», – пояснил он.
Венедиктов подчеркнул, что пока не понимает «предмет выемки» и ждет более подробной информации от партнеров.
Об обысках сообщил главный редактор псковского «Эха» Максим Костиков. Он сказал, что в редакцию «пришли представители ОБЭП и проводят следственные действия на основании постановления произвести обыск».
«Псковская лента новостей» писала, что обыски прошли также в медиахолдинге «Гражданская пресса», куда входит псковское отделение «Эха Москвы». По данным издания, у организации забрали договоры со «Справедливой Россией» и компанией «Империал». Как отмечается, обыски связаны с уголовным делом в отношении «Справедливой России». О каком именно деле идет речь, не уточняется. В России юридические лица не могут становиться обвиняемыми в уголовных делах.
Ранее стало известно, что СК возбудил уголовное дело о подкупе избирателей по жалобе главы Пскова Ивана Цецерского из «Единой России». Он утверждал, что у него есть аудиозапись, на которой депутат от «Справедливой России» Олег Брячак «инструктирует своих агитаторов, как в день голосования приводить избирателей на выборы за 2 тысячи рублей». Сам Брячак говорил, что «каждый кандидат имеет право нанять агитаторов».
С заявлением о нарушениях во время предвыборной кампании в Пскове также обращался секретарь генсовета партии «Единая Россия» Сергей Неверов. Он утверждал, что кандидаты от «Справедливой России» грубо нарушали условия предвыборной агитации.
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