У Прии идеальная жизнь. Хорошо зарабатывающий и любящий муж, прекрасные дети, отличные друзья, никаких финансовых проблем и карьера, о которой она мечтала. Но у нее есть любовник: забитый татуировками водитель грузовика. «Сеанс за сеансом я встречаю людей, которые уверяют меня, что они любят своего супруга и счастливы вместе. А потом человек говорит, что у него интрижка», – пишет психолог Эстер Пэрел.

Измена – одна из самых частых причин развода. В США в 41% всех браков хотя бы один из супругов заводил роман на стороне. В России 34% мужчин и 16% женщин считают допустимой связь на стороне.

Причины современных измен сильно отличаются от тех, что были раньше. На протяжении большей части человеческой истории брак был союзом исключительно прагматичным, выгодным прежде всего в финансовом и социальном плане. Но сегодня в развитых странах брак – добровольный союз, основанный на любви и привязанности. Почему тогда люди ищут кого-то еще? Ответ на этот вопрос Пэрел предлагает в своей новой книге «The State of Affairs: Rethinking Infidelity», которая выйдет в октябре. Atlantic опубликовал главу из книги, а мы приводим ее суть.