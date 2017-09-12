Эта история так напоминает сюжеты голливудских фильмов, что кажется выдумкой. Боссы полиции проворачивают сделки с приятелями-бизнесменами, а посвященные в суть их махинаций рядовые агенты вынуждены строго хранить общую тайну, что создает атмосферу круговой поруки. Но все это правда. Только речь идет не об обычной полиции, а об американском Бюро по алкоголю, табаку и оружию (ATF).

ATF и раньше ввязывалось в скандальные истории. Одной из самых громких стала кампания с поставками оружия в Мексику в 2000-е годы. Бюро допустило их в рамках операции против мексиканских картелей. Как следствие, те получили мощный арсенал, который был использован для преступлений, в том числе – для убийства сотрудника пограничной службы США.

Бюро критиковали и за небрежность в работе с информаторами (об этом заявил инспектор Министерства юстиции США в недавнем обращении к Конгрессу), и за финансовые нарушения. В отчете аудиторов за 2013 год упоминалась операция, в ходе которой лицам, подозреваемым в контрабанде, было продано сигарет почти на $15 млн. Бюро организовало эту сделку, а полученные деньги направило на другую операцию. Все это без необходимых согласований.

Теперь его уличили в более масштабных нарушениях. Выяснилось, что в середине 2000-х годов бюро открыло тайный счет, пополняя его путем полулегальной продажи сигарет. Через него прошли десятки миллионов долларов. Их тратили как на служебные, так и на личные цели. Кроме того, информаторы бюро использовали его для сомнительных сделок.

Расследование на эту тему, в нескольких частях, опубликовала газета New York Times. Последняя публикация свидетельствует, что это не просто инициатива местных агентов. О существовании теневого фонда знали и их коллеги. По сути, он превратился в неофициальную кассу, которой пользовались агенты ATF по всей стране.