Бизнесмен Сергей Михайлов подал новый иск к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) из-за статьи об именных часах от президента Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-секретарь Люблинского суда Москвы Людмила Морозова, ее цитирует «Интерфакс».

Претензии Михайлова касаются статьи под названием «Всё-таки дарил Путин часы С.Михайлову, главе Солнцевской ОПГ», размещенной на сайте Навального. Бизнесмен требует удалить материал в течение семи дней и взыскать с политика «300 рублей судебных расходов и 16 300 рублей нотариальных издержек».

Михайлов на своем сайте сообщал, что у него есть наградные часы от Путина, напоминает Навальный в статье. Позднее эту информацию в интервью «Радио Свобода» опроверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Тогда все решили, что Михайлов просто хвастался. Наградные часы придумал и “диплом о награждении часами” подделал», – пишет политик.

Однако позднее «представитель Михайлова принесла в суд» копию распоряжения президента России о награждении Михайлова. «Представление поддельного приказа в суд я исключаю», – написал Навальный.

Сам Михайлов ранее заявлял, что часы от Путина «лежат как память». Комментируя заявление Пескова, он добавил, что пресс-секретарь президента «не обязан знать обо всех наградах президента». Сейчас на сайте Михайлова доступна только фотография часов и наградного удостоверения.

В июне Михайлов подал иск к Навальному и ФБК из-за фильма «Чайка». Он требовал взыскать с ответчиков 500 тысяч рублей, опровергнуть сведения из фильма и удалить его. Михайлова в расследовании называют «главой солнцевской ОПГ», который известен как Михась. В августе суд отказался удовлетворить иск бизнесмена. В сентябре его защита обжаловала это решение.