Это немного напоминает советский анекдот про иностранца, спросившего у московских друзей, где находится ближайший ночной бар. Ответ, как известно, был: «В Хельсинки».

Именно в Хельсинки ездят владельцы автомобилей Tesla, чтобы провести техобслуживание или сделать ремонт, так как там, в столице Финляндии, расположен ближайший официальный сервисный центр компании Илона Маска. Чтобы добраться до цели, обладатели электромобилей покупают билет на ночной поезд Москва – Хельсинки «Лев Толстой» для себя и для машины – поезд оборудован специальным вагоном для перевозки автомобилей.