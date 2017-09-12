Китай, на долю которого приходится треть мирового авторынка, разрабатывает планы сокращения продаж автомобилей, работающих на природном топливе. Об этом в субботу заявил замминистра промышленности и информационных технологий Китая Синь Гобин. Cтрана станет в один ряд с Норвегией, Францией и Великобританией, которые хотят пересадить на электрокары уже ныне живущее поколение.

Почему к заявлению Синя стоит прислушаться? Дело в том, что самыми влиятельными игроками мирового авторынка, как это ни странно, всегда были не компании, а правительства. Дизельные автомобили составляют половину рынка в Евросоюзе и почти столько же в США лишь потому, что это результат действия различных налоговых механизмов и технических нормативов выбросов. Карбюраторы вытеснены из самых развитых рынков системой впрыскивания топлива, потому что она экологичнее, хотя и дороже.