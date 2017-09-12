Реальный размер пенсий в России в ближайшие три года будет уменьшаться, ожидают в Минэкономразвития. Об этом в номере от 12 сентября пишет газета «Ведомости», которой удалось ознакомиться с макропрогнозом министерства, внесенном в правительство. Достоверность данных подтвердили два федеральных чиновника.

Согласно базовому сценарию макропрогноза, закладывающемуся в основу бюджета, в 2018 году пенсии в реальном выражении сократятся на 0,7%, а в 2019–2020 годах – на 0,6% ежегодно. Причина сокращений – отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам, а также негативное влияние инфляции.

Представитель Минэкономразвития не стал комментировать ожидаемое сокращение реального размера пенсий, заявив только, что экономический прогноз опубликуют после одобрения правительством. В Минтруде и Минфине отметили, что бюджетный процесс не завершен.

В мае текущего года «Ведомости» писали, что в Минэкономразвития закладывают «почти нулевой реальный рост пенсий» в макропрогнозе до 2035 года. Ожидается также, что отношение пенсий к зарплате снизится с текущих 35% до 22%.