Процедура выдвижения Владимира Путина на президентские выборы в 2018 году пройдет в два этапа. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Кремле.

По данным издания, в ноябре 2017 года Путин объявит о своем принципиальном согласии пойти на новый срок. Как пояснил собеседник газеты, «невозможно до декабря тянуть с этим вопросом, иначе будет восприниматься неестественно». Ожидается, что формат события будет напоминать «Прямую линию» с президентом – на нем граждане попросят Путина о выдвижении.

На втором этапе планируется, что Путина юридически выдвинут на выборы как самовыдвиженца. Источники «Коммерсанта» отметили, что процедуру сбора подписей для выдвижения Путина предполагается провести «в самые поздние сроки», чтобы официальная избирательная кампания оказалась максимально сжатой. Возможно, к сбору подписей привлекут представителей «Единой России», но работать они будут как члены штаба Путина.

Источники РБК в Администрации президента РФ сообщили, что в Кремле начали предварительную подготовку к формированию списков доверенных лиц Путина на выборах 2018 года. Перед властями регионов поставили задачу найти «узнаваемых лидеров общественного мнения, не чиновников и не депутатов», не участвовавших в предыдущей президентской кампании Путина.

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