Нынешним летом активизировались попытки российских властей – и лично Владимира Путина – снискать симпатии молодежи. В ход пошли блогеры и музыканты. Всем школьникам был дан открытый урок, а специально отобранные талантливые ученики еще и получили наставление от президента на встрече в центре «Сириус». Зачем это делается?

Начну с того, что лежит на поверхности. На предстоящих президентских выборах Путин будет состязаться преимущественно с самим собой, и не столько за результат – он будет предрешен составом кандидатов, – сколько за явку. И, как показали прошедшие на днях в большинстве регионов выборы разных уровней, решить проблему явки достаточно сложно. Может быть, тогда президент сражается за голоса своих самых юных избирателей?