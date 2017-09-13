Обнародование в зале суда разговора Игоря Сечина с бывшим министром Алексеем Улюкаевым имело целью представить доказательство преступного умысла одного из собеседников (или его отсутствие – как посмотреть). Но есть в этой беседе и кое-что другое – общая повестка. Глава «Роснефти» непринужденно рассуждает о рынке, партнерах, конкурентах и мировой политике в области нефтедобычи.

Игорь Сечин, которому на днях было присвоено звание Почетный работник топливно-энергетического комплекса, возглавляет «Роснефть» последние тринадцать лет – время достаточное, чтобы изучить индустрию. Нынешний масштаб деятельность «Роснефти» начала приобретать именно при Сечине – после того как компания переварила «Юганскнефтегаз», главный актив разгромленного государством ЮКОСа, а впоследствии провела крупнейшее в истории российского рынка поглощение ТНК-BP. «Игорь Сечин всегда был известен, как экспансионист, – писал в 2013 году Владимир Милов для журнала Time по случаю включения главного нефтяника в сотню самых влиятельных людей планеты. – Пока другие озабочены прибылью, Сечин сосредоточен на завоеваниях».

Весной прошлого года капитализация «Роснефти» на Лондонской фондовой бирже впервые превысила капитализацию «Газпрома». «Роснефть», таким образом, стала самой дорогой компанией России. Этот факт, который Сечин наверняка отнес на счет собственной эффективности и стратегического чутья, придает особое звучание его публичным заявлениям. Предисловия к книгам, программные статьи и выступления главы «Роснефти» рисуют образ проницательного профессионала, умеющего распознавать технологические тренды. Но вяжется ли этот образ с действительностью?