Население России стало более обеспеченным, если оценивать уровень его жизни продуктами для щей. Об этом говорится в аналитическом обзоре «Комментарии о государстве и бизнесе» за период 15 августа – 11 сентября, подготовленном Центром развития Высшей школы экономики (ВШЭ) и поступившем в Republic.

«Цены на картофель, капусту, морковь, лук репчатый и свинину при сложившихся среднедушевых денежных доходах за семь месяцев 2017 года таковы, что на среднедушевые доходы можно купить больше продуктов для традиционного первого блюда, чем в январе-июле 2014 года», – отметили экономисты.

Как указали эксперты, повысившаяся покупательная способность населения по набору продуктов для щей – «это большой прогресс по сравнению с январем-июлем 2015 года», когда только по картофелю и соли покупательная способность россиян увеличилась. «Все-таки щи гораздо лучше просто картошки с солью», – говорится в материалах ВШЭ.

«Однако по остальным продуктам питания дело обстоит не так хорошо, как с продуктами для щей. Покупательная способность доходов населения снизилась по рыбе и маргарину на 23–24%; по маслу подсолнечному – на 19%; по рису и крупам – на 15–17%; по говядине, молоку, вермишели – на 9–10%; по курам и яйцам – на 3%», – добавили эксперты.

В материалах ВШЭ также говорится, что покупательная способность по черному чаю сократилась на 26,7%, по сахару-песку – на 9,4%, по белому хлебу – на 5,8%. по сливочному маслу – на 24,5%. «Хотя, конечно, сахар и сливочное масло, по мнению ряда диетологов, не очень и полезны для здоровья», – заявили составители обзора.

Реальные доходы россиян падают последние три года. В 2016 году они сократились на 5,9%, в 2015 году – на 3,2%, в 2014 году – на 0,7%. В 2017 году, по прогнозам Минэкономразвития, доходы населения РФ должны вырасти на 1,2%.