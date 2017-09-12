«Роснефть» во время экспедиции в Арктику отбуксировала айсберг весом свыше 1 млн тонн. Об этом сообщает РБК.

По словам вице-президента «Роснефти» Андрея Шишкина, это самый тяжелый айсберг из тех, на траекторию которых удавалось повлиять в истории России. Вес айсберга, ставшего причиной катастрофы с «Титаником», составлял 75 тысяч тонн, добавил он. Шишкин отметил, что компания опробовала «уникальную технологию по изменению траектории дрейфа айсбергов».

Экспедиция по исследованию движения айсбергов началась 10 сентября, она продлится 40 дней, рассказал специалист «Роснефти».

Компания в 2016 году организовала очередную научную экспедицию в Арктику, во время которой планировала опробовать технологию по изменению траектории дрейфа айсбергов путем внешнего воздействия. Сообщалось, что всего запланировано проведение 12 экспериментов, в том числе отработка сценария «айсберг-платформа» – движение айсберга к условной буровой установке.

В феврале 2015 года глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что инвестиции «Роснефти» в Арктику в ближайшие 20–25 лет могут составить $500 млрд. О создании комплексной системы управления ледовой обстановкой в Арктике, которая поможет обеспечить безопасность геологоразведки на шельфе северных морей, «Роснефть» заявляла еще в 2014 году.