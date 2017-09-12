Объем средств в норвежском Суверенном фонде достиг рекордной отметки в $1 трлн, передает Reuters.

Суверенный фонд Норвегии – крупнейший в мире.

Впервые резервы фонда для покрытия дефицита бюджета использовали в 2016 году. В тот год бюджет Норвегии впервые за 20 лет стал дефицитным.

После этого глава ЦБ Норвегии предупредил о возможности резкого истощения резервного фонда, если правительство продолжит привлекать средства для покрытия дефицита бюджета. По его оценкам, фонд мог потерять около 50% средств в течение 10 лет.

Правительство Норвегии ранее приняло решение ограничить процент изымаемых средств из фонда до 3%.