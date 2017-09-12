Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от показа фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Об этом со ссылкой на пресс-службу сети сообщает RNS.
«В связи с неправомерными действиями со стороны противников фильма Алексея Учителя “Матильда”, произошедшими в последние дни в разных городах России, и участившимися угрозами в адрес кинотеатров руководство Объединенный сети “Синема парк” и “Формула кино” приняло решение отказаться от показа кинокартины. Решение связано исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма», – сказано в заявлении пресс-службы.
Отмечается, что такая мера – вынужденная.
Продюсер фильма Александр Достман заявил РБК, что «спокойно» отнесся к отказу «Синема парка» и «Формулы кино». «Чего вы нервничаете? Население фильм посмотрит», – сказал он.
В состав объединенной сети входит 75 кинотеатров в 28 городах России. Это одна из крупнейших сетей кинотеатров в стране.
Накануне первый показ фильма прошел во Владивостоке. Показ в московском кинотеатре «Иллюзион» пришлось отменить по техническим причинам. Сеанс перенесли на 25 октября.
Также в ночь на 11 сентября напротив офиса адвоката Алексея Учителя, Константина Добрынина, подожгли два автомобиля и оставили записки с надписью «Гореть за “Матильду”». 31 августа здание, где располагаются студии «Лендок» и «Рок» Алексея Учителя, забросали «коктейлями Молотова».
Фильм «Матильда» рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В прокат лента выйдет 25 октября 2017 года. Против картины выступала депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая неоднократно просила проверить фильм на оскорбление чувств верующих.
Что такое партнерские проекты?
Это материалы, созданные по заказу и при участии рекламодателей внештатными авторами Republic. Хотите работать с нами? Напишите на sales@republic.ru