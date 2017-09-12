Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от показа фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Об этом со ссылкой на пресс-службу сети сообщает RNS.

«В связи с неправомерными действиями со стороны противников фильма Алексея Учителя “Матильда”, произошедшими в последние дни в разных городах России, и участившимися угрозами в адрес кинотеатров руководство Объединенный сети “Синема парк” и “Формула кино” приняло решение отказаться от показа кинокартины. Решение связано исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма», – сказано в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что такая мера – вынужденная.

Продюсер фильма Александр Достман заявил РБК, что «спокойно» отнесся к отказу «Синема парка» и «Формулы кино». «Чего вы нервничаете? Население фильм посмотрит», – сказал он.

В состав объединенной сети входит 75 кинотеатров в 28 городах России. Это одна из крупнейших сетей кинотеатров в стране.

Накануне первый показ фильма прошел во Владивостоке. Показ в московском кинотеатре «Иллюзион» пришлось отменить по техническим причинам. Сеанс перенесли на 25 октября.

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Также в ночь на 11 сентября напротив офиса адвоката Алексея Учителя, Константина Добрынина, подожгли два автомобиля и оставили записки с надписью «Гореть за “Матильду”». 31 августа здание, где располагаются студии «Лендок» и «Рок» Алексея Учителя, забросали «коктейлями Молотова».

Фильм «Матильда» рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В прокат лента выйдет 25 октября 2017 года. Против картины выступала депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая неоднократно просила проверить фильм на оскорбление чувств верующих.